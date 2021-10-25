T24 Spor

Britanya'da en uzun seri penaltı atışları rekoru kırıldı. Old Wulfrunians ve Lane Head'in yenişebilmesi için 44 penaltı gerekti.

Lig dışı iki takımın karşı karşıya geldiği maçta 35 dakika süren atışların sonunda galibiyet golünü 27 yaşındaki öğretmen ve Old Wulfrunians sol beki Jack Marsh attı.

Karşılaşmada atılan 44. ve son penaltı

Takımına penaltı atışlarını 19-18 kazandıran Jack, maçın bitmesinden memnun olduğunu söyledi. 27 yaşındaki sol bek, "Kimse o noktada rekor kırdığımızı bilmiyordu. Herkes eve gitmek istiyordu" dedi.

Normal sürenin 3-3 bittiği JW Hunt Kupası karşılaşması hakkında Old Wulfrunians Başkanı ve Jack'in babası Simon, "22. penaltıdan sonra takıma balık ve patates almaya gittim. Döndüğümde atışlar devam ediyordu" diye konuştu.

Hakem Jamie Howe, Britanya'da penaltı atışları rekoru kırıldı; 44 kez beyaz noktaya gittiler aktarımında bulundu.