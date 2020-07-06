Britanya'da pandemiden etkilenen sanatı kurtarmak için ilk adım: Hükûmet, 1.5 milyar sterlin ayırdığını açıkladı

Britanya'da hükûmet, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen sektörlerden biri olan kültür sanat için 1.5 milyar sterlin kurtarma paketi ayrıldığını duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da hükûmete kültür sanat sektörünün Covid-19 pandemisinin yükünden çıkamayacağına dair yapılan uyarıların ardından dün akşam sektörün kurtarılması için atılacak adımlar açıklandı. Kültür ve sanatın "bir ulusun ruhu" olduğunu söyleyen Britanya Başbakanı Boris Johnson kurtarma paketini açıklarken şu ifadeleri kullandı: Sanatın karşı karşıya olduğu büyük zorlukları anlıyorum ve biz gelecek jenerasyonlar için sanatı kurtarmalı ve korumalıyız.

Hükûmetin açıkladığı kurtarma paketinde; İngiltere'deki kültürel organizasyonlar için 1.15 milyar sterlin yatırım, ulusal kültür kurumları ve İngiliz Mirası için 100 milyon sterlin, miras koruma kurumları ve kültür organizasyonlarının yeniden inşası için 120 milyon sterlin ve İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki kurumlar için ekstra ödenek yer aldı.

Salgının sektör üzerindeki etkileri görülmeye başladığından bu yana hükûmete çağrıda bulunan oyun yazarı James Graham, ayrılan paranın sanat dünyasındaki pek çok insanın 'hayali' olduğunu söyledi.