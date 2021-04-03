Britanya'da Oxford-AstraZeneca aşısını yaptıran 18 milyon kişiden 7'sinin kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı

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Britanya, ülkede Oxford-AstraZeneca Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra 7 kişinin kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

BBC'nin aktardığına göre Britanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, 24 Mart itibariyle ülkede Oxford-AstraZeneca aşısını yaptıran 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı görüldü.

Britanya İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, aşının faydalarının risklerinden ağır bastığını bir kez daha vurguladı.

Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını bu endişeler nedeniyle sadece yaşı ilerlemiş insanlarla sınırladı.