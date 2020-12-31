Britanya'da Lewis Hamilton'a "Sir" ünvanı verildi

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Beş peşe birçok rekor kırarak adını Formula 1 tarihine yazdıran Britanyalı pilot Lewis Hamilton ülkesinde şövalye ilan edildi. Bu vesileyle bu sene 7. dünya şampiyonluğunu ilan eden pilota "Sir" ünvanı verildi.

Hamilton, pandemi gölgesinde geçen 2020 sezonunda Michael Schumacher'in 7 dünya şampiyonluğu rekorunu egale etti ve 95. yarış zaferine ulaşarak Alman pilotun bir başka rekorunu kırdı.

Pist dışında da sık sık ırkçılık karşı söylemleriyle gündeme gelen Britanyalı pilot, motor sporlarında azınlıkların daha çok yer bulabilmesi için Hamilton Komisyonu'nu kurdu. Hamilton, BBC tarafından yılın spor kişiliği, GQ tarafından "yılın oyun değiştiren ismi" olarak seçildi. Mercedes pilotu, TIME'ın "En Etkili 100 İnsan" listesinde de yer aldı.

F1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali, "Lewis gerçek bir dev. Hem otomobilinin direksiyonunda hem de dışında çok etkili bir isim. Başardıkları inanılmaz ve fazlasını da tapacak. F1'deki herkes onu bu başarısı için tebrik ediyor" dedi.

F1'de daha önce Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss, Sir Frank Williams, Sir Patrick Head ve Sir Jack Brabham'a şövalyelik verilmişti.