Britanya'da kurulan Pandemi Enstitüsü, gelecek salgınlar öncesi aşı gönüllüleriyle çalışacak

Britanya’da yeni kurulan Pandemi Enstitüsü, gelecek pandemilere hazırlıklı olmak üzere, aşı gönüllüleriyle çalışmalar yapacak. Aşı gönüllüleri kontrollü koşullar altında yeni aşıları test edecek.

Liverpool’da bulunan Pandemi Enstitüsü, Aralık 2019’dan önce benzer bir kurumla aşı çalışmalarına başlanmış olsaydı, yeni tip Koronavirüs karşısında binlerce insanın hayatının kurtulabileceğini söyledi. Pandemi Enstitüsü’nden Profesör Daniela Ferreira, Koronavirüs salgınının ilk dalgasında aşı gönüllülerinin çalışmaya başlamış olması durumunda aşıların aylar öncesinden hazır olabileceğini söyledi.

Enstitü, hayvanları etkileyen virüslerden bir veri tabanı kurarak hangilerinin insana bulaşma riski olduğunu da ayrıca araştıracak. Enstitünün direktörü Profesör Matthew Baylis “Hangi hayvanın gelecek Koronavirüs’e neden olacağını anlamaya çalışacağız” dedi. Yalnızca 1500’ü sadece yarasalarda görülen verilerin oldukça fazla olduğuna dikkati çeken Baylis “Umarım 10 yıllık bir süre içinde hangi türlere daha dikkat etmem gerektiğini anlayacağız” dedi.