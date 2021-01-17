Britanya'da Koronavirüs'ün ekonomiye etkisi gündemde: 6 milyon vatandaşa 500 sterlinlik sosyal yardım ödemesi planlanıyor

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın ülkede uygulanan üçüncü Koronavirüs karantinasınadan etkilenen yaklaşık 6 milyon insan için tek seferlik 500 sterlinlik sosyal yardım ödemesi planladığı öğrenildi.

Times gazetesinin aktardığı habere göre, Britanya'da geliri düşük olan kişiler ve iş bulamayanlara verilen sosyal yardım ödemesindeki haftalık artışın Nisan ayında bitecek olmasıyla birlikte Koronavirüs karantinasından etkilenen vatandaşlar için yeni bir sosyal yardım ödeneği arayışına girildi. Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson ve Çalışma Bakanı Therese Coffey ile toplantı yaptı.

Maliye Bakanı Sunak'ın yaklaşık 6 milyon Britanyalıya bir seferlik 500 sterlinlik sosyal ödeme yapılmasını planladığı öğrenildi.

Öte yandan Sunak'ın bütçe açığını kapamak için mart ayından itibaren vergileri artırmayı da gündeme getirdiği belirtildi. Bunun ilk gerekçesi olarak aşı programında kesintisiz ilerlemek gösterildi.

Britanya Muhafazakâr Parti'den vekiller geçe perşembe Sunak'a bir mektup ileterek vergi indirimlerini sürdürmesi ve sosyal yardım ödemelerini artırması çağrısı yapmıştı.

Britanya'da bu ayın başında başlayan üçüncü Koronavirüs karantinasının mart sonuna kadar sürmesi beklenirken Sunak, harcamalardaki mevcut seviyenin uzun vadede sürdürülemeyeceği uyarısını yaptı.