Britanya'da Koronavirüs testleri birikiyor; bazıları İtalya ve Almanya'daki laboratuvarlara gönderildi

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Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test programında 185 bin testin biriktiği, bazı testlerin ise İtalya ve Almanya'daki laboratuvarlara yollandığı ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da Covid-19 test sonuçlarının vatandaşlara ulaştırılmasında sıkıntılar yaşanıyor. Hükûmetin Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı, test kapasitelerinin yüksek olduğunu ancak son zamanlarda talepte ciddi oranda artış yaşandığını söyledi.

The Sunday Times'ın ulaştığı sızan belgeler, 185 bin testte gecikme yaşandığını ve bazılarının Almanya ve İtalya'daki laboratuvarlara gönderilmek zorunda kaldığını ortaya koydu.

Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı, gelecek haftalarda test kapasitesini artırmak için çalışacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, haftada 1,2 milyon test yapıldığını belirtti.