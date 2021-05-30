"Britanya'da Koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına zorunlu tutulabilir"

Britanya'da aşıdan sorumlu hükûmet yetkilisi Nadhim Zahawi, Koronavirüs aşısının sağlık çalışanları için zorunlu tutulabileceğini söyledi.

Sky News kanalına konuşan aşıdan sorumlu yetkili Nadhim Zahawi, hükûmetin Koronavirüs aşısını sağlık çalışanlarına zorunlu kılmayı "ciddi şekilde değerlendirdiğini" söyledi.

Zahawi bu tarz aşı zorunluluklarının daha önce olduğunu belirterek, cerrahların hepatit B aşısı olmak zorunda olduğunu hatırlattı.

Dünya genelinde aşıyı zorunlu kılma tartışması sürüyor. ABD Eşit İstihdam Olanağı Komisyonu, geçen hafta şirketlerin çalışanları için aşıyı zorunlu kılabileceğini söylemişti. ABD'de bazı üniversiteler de öğrenciler ve fakülte üyeleri için zorunlu aşıyı tartışıyor.