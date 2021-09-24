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Dünya

Britanya'da işletmelerin çalışanların kazandığı bahşişi alması yasaklanacak

Yeni düzenlemenin 2022 içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor

24 Eylül 2021 11:44

Britanya'da hizmet sektörü işletmelerinin kafe, bar ve restoranlarda personele verilen bahşişi alması yasaklanacak.

BBC'de yer alan habere göre, Britanya'da hükûmet, hizmet sektöründe bahşişlerin tamamen personelde kalmasını sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Çalışma Bakanı Paul Scully, bahşişlerin onun için çalışan insanların elinde kalmasını sağlayacaklarını söyledi.

Bir işverenin çalışanın bahşişini alması durumunda çalışan, mahkemeye başvurulabilecek.

Yeni düzenlemenin 2022 içinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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