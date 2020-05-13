Britanya'da işe dönüş gününde toplu taşıma doldu; Başbakan Johnson "Bu kalabalık fotoğrafları görmek istemiyorum" dedi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin hafiflediği ilk gününde insanların işe dönmesiyle toplu taşımada oluşan kalabalığa tepki gösterdi. Ülkede işe dönülmesinin salgını tırmandıracağına dair uyarılar olmasına rağmen evden çalışamayanların işe dönmesi kararını alan Johnson görüntülerle ilgili "Bu kadar kalabalık fotoğraflar görmek istemiyorum" dedi.

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu Britanya'da hükûmet bugünden itibaren evden çalışması mümkün olmayan çalışanların işe dönmeleri çağrısı yaptı. İnsanların işe dönmesiyle ülke genelinde toplu taşımalarda kalabalıkların oluştuğu görüntüler çıktı.

Uzmanlar, toplu taşımada kalabalığın salgının yayılmasına neden olacağını vurgularken Başbakan Boris Johnson da kalabalığa tepki gösterdi. Parlamentoda konuşan Johnson, “İnsanların toplu taşımada bu kadar kalabalık olmasını istemiyorum, ne başkentimizde ne de başla bir yerde. Bu kadar kalabalık insanların fotoğraflarını görmek istemiyorum” dedi.