Britanya'da hükûmetten obeziteyle mücadele önerisi: İnternette fast-food reklamları yasaklanabilir

Britanya'da obeziteyle mücadele için yağ, şeker, tuz oranı yüksek, "fast food" yiyeceklerin internet reklamlarının yasaklanması gündeme geldi.

Britanya'da hükûmet en uzun vadeli kamu sağlığı sorununun obezite olduğunu açıkladı. İngiltere'de yetişkilerin üçte ikisinin obez olduğu, çocukların da üçte birinin ilkokulu fazla kilolu bir şekilde bitirdiği belirtildi.

Hükûmet, obeziteyle mücadele için atılacak adımlardan biri olarak yaş, şeker, tuz oranı yüksek yiyeceklerin internet üzerinde reklamlarının yasaklanmasını önerdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Çocuklar internette daha çok vakit geçirdikçe sağlıksız yiyecek reklamlarına maruz kalmalarını engellememiz gerekiyor" dedi.

Britanya'da obezite gündemi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında obezitenin ölüm riskini artırdığını gösteren araştırmalarla ciddiyet kazandı. Hükûmet, bu yıl televizyonlarda sağlıksız yiyecek reklamlarının belli bir saatten sonra gösterilmemesi gibi önlemler alınacağını açıklamıştı. Öte yandan yeni önlemlerin internette reklamları tamamen yasaklamak gibi, daha sıkı olması bekleniyor.