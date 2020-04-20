Britanya'da halkın yüzde 80'i Çin'e Koronavirüs nedeniyle soruşturma açılması gerektiğini düşünüyor

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Britanya'da halkın yüzde 80'inden fazlasının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ortaya çıktığı Çin'in salgınla başa çıkış yöntemi nedeniyle soruşturmayla karşılaşması gerektiğini düşüyor.

The Times gazetesinin aktardığına göre, Henry Jackson Society düşünce kuruluşunun yaptığı anket, Britanyalıların Koronavirüs salgınında Çin'in rolü üzerine fikirlerini ortaya koydu. Buna göre, halkın çoğunluğu Başbakan Boris Johnson'ın Çin yönetiminin Koronavirüs'ün ilk aşamalarını ele alış şekli nedeniyle uluslararası soruşturma talep etmesi gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası Pekin'in yaşananlardan dolayı soruşturmayla karşı karşıya gelmesi gerektiğini düşünürken 10 kişiden 7'nin de bakanlardan Çin yönetimine karşı hukuki yollara başvurmalarını istiyor.

Ankete göre, Britanya'da halkın yüzde 74'ü Koronavirüs'ten Çin'in sorumlu olduğunu düşünüyor.