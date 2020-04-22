Britanya'da futbolun en alt iki ligi sezonu sonlandırma kararı aldı

Britanya'da futbolda beşinci küme olan Ulusal Lig ve altıncı kümeler olan Ulusal Lig Kuzey ve Ulusal Lig Güney, kulüpler arasında yapılan oylama sonucu 2019-2020 sezonuna son verme kararı alındı.

Kulüplerin "net bir çoğunlukla" sezona son verme kararı aldığı belirtilirken, düşecek ve çıkacak takımların ne olacağı belirsiz. Premier Lig ve ikinci küme Championship, üçüncü küme Leauge One ve dördüncü küme League Two'dan oluşan EFL, sezonu tamamlamaya çalışacak.

Premier Lig'de Liverpool 25 puan farkla lider ve 1990'dan bu yanaki ilk şampiyonluğunu kazanması için kalan dokuz maçından ikisini kazanması gerekiyor.