Britanya'da Covid nedeniyle uygulanan 'maaş destek programı' sona erdi

Britanya'da hükûmetin 2021 yılının mart ayında başlattığı Koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara verilen maaş destek programı bugün itibarıyla sona ererken, yaklaşık 1 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Finansman programı kapsamında, işletmeler çalışanlarını salgın döneminde işten çıkarmazken, İngiliz hükümeti de çalışanların maaşlarının yüzde 80’ini aylık 2 bin 500 sterline kadarlık kısmını ödüyordu.

Son alarak ekonominin açılmasıyla birlikte ağustos ve eylül aylarında hükûmetin verdiği destek, çalışanların maaşlarının yüzde 60’ına düşürülmüş, yüzde 20’lik kısmı ise iş veren tarafından ödenmişti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede bu ay itibarıyla yaklaşık 1 milyon kişi hükûmetin maaş destek programından faydalanırken, destek programının sonlanmasıyla işsizlikte artışın yaşanması bekleniyor.

Destekten ülkede bu zamana kadar 11,6 milyon kişi faydalandı.