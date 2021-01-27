Britanya'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor: Okullar marttan önce açılmayacak

Mutasyona uğramış yeni Koronavirüs varyantının tespit edildiği ve vaka ile ölü sayılarının tırmanışa geçtiği Britanya'da tedbirler ağırlaşıyor. Johnson, gelecek ay yapılacak yarıyıl tatilinden sonra okulların yeniden açılmasının marta kadar 'mümkün olmayacağını' söyledi.

Okulların en az 8 Mart'a kadar kapalı kalacağını belirten Johnson, nihai kararın aşılama hedefine ulaşılıp ulaşılmadığına bağlı olacağını açıkladı.

Johnson, ulusal tedbirlerin ne zaman kalkacağına dair bir kesinlik bulunmadığını ancak sınıfa dönen öğrencilerin 'normalliğin ilk işareti' olacağını söyledi.

22 Şubat haftasında, hükümetin aşıların bulaşmayı engelleyip engellemediği ve aşının hastaneye yatışlar ile ölümler üzerindeki etkileri konusunda daha fazla bilgiye sahip olacağını söyleyen Johnson, 'kademeli ve aşamalı' yeniden açılışı planlamalarına o zaman karar verileceğini ifade etti.

Johnson ocak ayının başında yaptığı açıklamada, okulların yeniden açılacağını ve güvenli olduğunu söylemişti.