Britanya'da Covid-19 kaynaklı ölüm riski en yüksek üç meslek grubu açıklandı

Britanya Ulusal İstatistik Ofisi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin mesleklere göre dağılımını inceledi. Araştırmanın sonuçlarına göre, Covid-19'a karşı en riskli üç meslek güvenlik görevlileri, taksiciler ve aşçılar oldu.

İstatistik Ofisi'nin topladığı verilere göre, Britanya'da erkekler arasında doktor ve hemşirelerden çok güvenlik görevlileri, taksi şoförleri ve aşçılar Covid-19 ölüm riski altında çalışıyor. Mesleklere göre ölüm riskinin sıralandığı araştırmada bakımevi çalışanları, otobüs sürücüleri ve mağaza çalışanları da yüksek riskli grupta çıktı.

Veriler, doktor ve hemşirelerin de dâhil olduğu sağlık çalışanları grubunun Britanya'da diğer meslek gruplarına göre ölüm oranlarının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

İngiltere ve Galler'de, 20 ile 64 yaş arası çalışan nüfus içinde 2 bin 494 Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi.