Britanya'da 'Boris Johnson'ın bisikletle 11 kilometrelik turu' tartışma yarattı

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Britanya, ülkede sıkı Koronavirüs önlemleri yürürlükteyken Başbakan Boris Johnson'ın gerçekleştirdiği 11 kilometrelik bisiklet turunu konuşuyor.

The Evening Standard'ın haberine göre Johnson, pazar akşamüstü Doğu Londra'daki Olimpik Park'ta bisiklete binerken görüldü. Hükûmetin Koronavirüs düzenlemeleri Britanyalılara sadece yaşadığı bölgede dışarıda egzersiz yapma izni veriyor.

Ana muhalefet konumundaki İşçi Partisi'nden Andy Slaughter konu ile ilgili açıklamasında, "Başbakan bir kez daha 'dediğimi yap, yaptığımı yapma' mesajı veriyor" dedi. Johnson'ın bisiklet turu sosyal medyada da gündem oldu.

BBC'ye konuşan bir hükûmet kaynağı, Johnson'ın kuralları ihlal etmeden egzersiz yaptığını söyledi.

PA haber ajansına konuşan bir kişi, "Bere takan başka bir adamla sohbet ederek keyifli bir şekilde bisiklet sürüyordu. Arkalarında 4 kişilik, belki de daha kalabalık bir koruma grubu vardı" dedi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock pazartesi günü yaptığı basın toplantısında 11 kilometrelik bir bisiklet turunun kurallara aykırı olmadığını söyledi; "Eğer bir yürüyüşe çıktıysanız ve kendinizi evinizin 7 mil uzağında bulduysanız bu sorun değil. Uzun bir yürüyüş veya bisiklet turu sorun değil. Ama mahallenizde kalmayı tercih etmelisiniz" diye konuştu.