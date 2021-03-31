Britanya'da bir üniversite 24 bin sterlinlik Greta Thunberg heykeli dikti

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Britanya'da Winchester Üniversitesi'ne İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in heykeli dikildi.

Üniversite, Greta'nın gerçek boy uzunluğuna uygun olarak yapılan 24 bin sterlinlik heykelin dünyada ilk olduğuna inandıklarını söyledi.

Okulun öğrenci birliği ise heykele yapılan harcamaya tepki gösterdi. Winchester Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Megan Ball, "Greta herkes için küresel sorunlarla ilgili gururlu ve yüksek sesle konuşabilen, çok iyi bir rol modeli. Ancak bu heykelin dikilmesini destekleyemeyiz" dedi.

Öğrenci birliği, okul yönetiminin heykel için harcanan aynı miktarda paranın kampüsteki çeşitli öğrenci destek sistemleri için de harcanmasını talep etti.