Britanya'da bir ilk: Yargıç dokuz yaşındaki kızın ölümünde hava kirliliğinin payı olduğuna karar verdi

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Britanya'da ilk defa bir yargıç bir ölüm sebebini "hava kirliliği" olarak belirledi. Ağır astımı olan dokuz yaşında bir kızın hava kirliliği etkileriyle hayatını kaybettiği belirlendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Londra'da yargıç Philip Barrow, dokuz yaşındaki Ella Kiss-Debrah'ın 2013'teki ölümünün akut solunum yetmezliği, ağır astım ve hava kirliliğine maruz kalma nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde karar verdi.

Yargıç Barrow, Debrah'ın trafik emisyonlarından kaynaklanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği limitlere göre sınırı aşan derecede nitrojen dioksit ve partikül maddeye maruz kaldığını belirtti. Yargıç, Debrah'ın ölümünde hava kirliliğini yasal sınıra indirme konusundaki başarısızlığın etkili olduğunu söyledi.

Debrah'ın yaşadığı bölge Lewisham'da nitrojen dioksit emisyonlarının ulusal ve AB tarafından belirlenen sınırları aşıyordu.

Yargıç'ın aldığı karar Britanya'da bir ilk niteliği taşıdı.