T24 LogoT24 Logo
Dünya

Britanya'da bir ilk: Yargıç dokuz yaşındaki kızın ölümünde hava kirliliğinin payı olduğuna karar verdi

17 Aralık 2020 08:21

T24 Dış Haberler

Britanya'da ilk defa bir yargıç bir ölüm sebebini "hava kirliliği" olarak belirledi. Ağır astımı olan dokuz yaşında bir kızın hava kirliliği etkileriyle hayatını kaybettiği belirlendi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Londra'da yargıç Philip Barrow, dokuz yaşındaki Ella Kiss-Debrah'ın 2013'teki ölümünün akut solunum yetmezliği, ağır astım ve hava kirliliğine maruz kalma nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde karar verdi. 

Yargıç Barrow, Debrah'ın trafik emisyonlarından kaynaklanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği limitlere göre sınırı aşan derecede nitrojen dioksit ve partikül maddeye maruz kaldığını belirtti. Yargıç, Debrah'ın ölümünde hava kirliliğini yasal sınıra indirme konusundaki başarısızlığın etkili olduğunu söyledi. 

Debrah'ın yaşadığı bölge Lewisham'da nitrojen dioksit emisyonlarının ulusal ve AB tarafından belirlenen sınırları aşıyordu. 

Yargıç'ın aldığı karar Britanya'da bir ilk niteliği taşıdı. 

 

ETİKETLER

yargıçbritanyahavakirlilikastımkız çocuğuölüm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24