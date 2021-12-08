Britanya'da Başbakanlık Ofisi, 2020'de Covid kısıtlamaları varken Noel partisi düzenlemekle suçlanıyor

Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin (10 Numara), geçen yıl ülkede Koronavirüs karantinası uygulanırken bir Noel partisi düzenlediğine ilişkin iddialar Başbakan Boris Johnson’ı baskı altına aldı.

Britanya’da 10 Numara’nın geçen yıl Britanya’da Koronavirüs yasakları varken bir Noel partisi düzenlediği iddia ediliyor.

Johnson, Noel partisi düzenlendiğini reddederken, Başbakan’ın danışmanlarının 22 Aralık 2020’de çektiği, “Noel partisiyle ilgili şaka yaptıkları” bir video sızdırıldı.

Videonun ardından Johnson’ın yalan söylediğine ilişkin endişeler arttı.

Johnson bugün meclis oturumunda söz konusu videoyla ilgili özür dilerken, partinin yapıldığını yeniden yalanladı.

Johnson “10 Numara ekibinin karantina önlemlerini hafife almasının yarattığı öfkeyi anlıyor ve paylaşıyorum. Ancak bir parti olmadığını ve Covid kurallarının ihlal edilmediğini tekrarlıyorum”dedi.

Johnson, İşçi Partisi’nin sorusu üzerine kuralları ihlal ettiği belirtilen söz konusu partiyle ilgili bir soruşturma açılırsa gerekli bilgileri vereceklerini söyledi.