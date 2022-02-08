Britanya'da aşı karşıtı protestocular, ana muhalefet lideri Starmer'ın etrafını sarıp 'hain' diye bağırdı

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Britanya'nın başkenti Londra'da aşı karşıtı protestocular, ana muhalefet konumundaki İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer'ın etrafını sardı.

Pazartesi günü meydana gelen olayda protestocuların Starmer'a 'hain' diye bağırdığı belirtildi. The Guardian'ın aktardığına göre görgü tanığı, protestoculardan birinin elinde urgan bulunduğunu ve diğerinin ise "Bu Starmer için" dediğini belirtti. Bazı protestocuların muhalefet liderine 'Savile' diye de bağırdığı ifade edildi. Başbakan Boris Johnson, temelsiz bir şekilde Starmer'ın savcılık yaptığı dönemde pedofil Jimmy Savile'i suçlamaktan kaçındığını iddia etmişti.

Protestocuların çevrelerini sarmasının ardından Starmer ve Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, hızlı bir şekilde memurlar tarafından polis arabasına bindirilip olay yerinden uzaklaştırıldı.

Başbakan Johnson, protestocuları kınadı ve hızlı müdahaleleri için polise teşekkür etti.

Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Farklı partilerden milletvekilleri, olaya Johnson'ın kullandığı 'zehirli dil'in sebep olduğunu söyledi.