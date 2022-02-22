Britanya'da acil toplantının sonucu bekleniyor; bakan "Rusya'nın Ukrayna işgali başladı" dedi

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Britanya'da, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele almak ve derhal uygulamaya konacak önemli bir yaptırım paketinin kabul edilmesi dahil, İngiltere'nin Rusya'ya yanıtını koordine etmek için düzenlenecek Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başladı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlık yaptığı COBRA toplantısında güvenlik yetkilileri, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace bulunuyor.

Sky News'a konuşan, Johnson'ın bugün parlamento oturumunda Ukrayna üzerine açıklamalar yapacağını söyleyen Britanya Sağlık Bakanı Sajid Javid "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali başladı. Britanya, Rusya'ya yaptırımlar uygulayacak" dedi.

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