Britanya'da 7 yaşında kız ailesiyle parktayken bıçaklanarak öldürüldü

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Britanya'nın Bolton kentinde 7 yaşında bir kız bıçaklanarak öldürüldü.

Manchester Bölgesi Polis Departmanı, 30 yaşındaki şüphelinin 7 yaşındaki maktulü hiç tanımadığını ifade etti.

Polis departmanının açıklamasına göre 7 yaşındaki kız öğleden sonra saat 2.30 sularından Queen's Park'ta saldırıya uğradı. Polis ve sağlık görevlileri kızı ağır yaralı halde buldu. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayeti işlediği düşünülen kadın, ilk olarak bir vatandaş tarafından alıkondu. Daha sonra polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Kadın ilk olarak cinayete teşebbüs ile suçlanırken, şimdi cinayetle suçlanıyor.

Manchester Bölgesi Polis Departmanı komiser yardımcısı Russ Jackson, "Bu saldırının iğrençliğini hiçbir kelime açıklayamaz. Ailece parktalardı, bahar güneşinin tadını çıkarıyorlardı ve bu küçük kız hiçbir gerekçe olmaksızın saldırıya uğradı ve maalesef kısa süre sonra hayatını kaybetti" dedi.

Jackson, saldırının arkasındaki gerekçeyi öğrenmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Şüphelinin geçmişte akıl sağlığı problemleri olduğunu öğrendik. Bu durumun etkisi oldu mu öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.