Britanya'da 3 bin kişiyle haftada dört gün mesai sistemi test edilecek

Britanya’da 60 şirkette 3 binden fazla çalışanla haftalık dört gün mesai uygulaması test edilecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, gelecek hazirandan aralık ayına kadar, çeşitli şirketler ve yardım kuruluşlarında haftalık mesainin dört gün olduğu uygulama test edilecek.

Çalışma, Oxford ve Cambridge üniversitelerinden akademisyenler ve ABD’de Boston College partnerliğiyle yürütülecek.

Haftalık dört gün çalışmanın, verime etkisi incelenecek.

Covid-19 pandemisi, dünyanın dört bir yanında çalışma düzenlerinin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Çok sayıda uzman, çalışma düzeni konusunda pandamı öncesine dönülemeyeceğini düşünüyor.