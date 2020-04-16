Britanya'da 28 yaşındaki hamile hemşirenin bebeği kurtarıldı, ancak kendisi hayatını kaybetti

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Britanya'da hamile bir hemşire yeni tip Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti ancak doktorlar bebeği kurtarmayı başardı.

Luton ve Dunstable Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan 28 yaşındaki Mary Agyeiwaa Agyapong isimli hemşire, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatırıldı. Hamile olan Agyapong'a kısa süre sonra acil olarak sezaryan ameliyatına alındı.

Hastane, yeni doğan bebeğin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Agyapong, sezaryen doğumdan kısa süre sonra Koronavirüs kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti.

Agyapong'un geçmişten gelen bir sağlık sorunu olmadığı belirtildi.

Channel 4'ün aktardığına göre Agyapong hamileliğinin son üç aylık periyotunda olmasına ramen Koronavirüs hastalarını tedavi eden eden bir hastanede görev yapmaya devam ediyordu.

Hayatını kaybeden hemşirenin eş ive yeni doğan oğluna test yapılıp yapılmadığı açıklanmadı.

Şu ana kadar Britanya sağlık isteminin en az 45 çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.