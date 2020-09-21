Britanya bu soruya cevap arıyor: Başbakan Boris Johnson gizlice İtalya'ya mı uçtu?

T24 Dış Haberler

Britanya'da bir bakan Başbakan Boris Johnson'ın iki hafta önce gizlice İtalya'ya gittiği iddialarını yalanladı.

Johnson'ın Perugia'ya uçup uçmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Benin haberim yok. Bildiğim kadarıyla yanılıyorlar dedi.

İtalyan gazetesi Le Repubblica'nın futbolcu Luis Suarez ile ilgili bir haberi hakkında açıklama yapan San Francesco d’Assisi Havalimanı, Johnson'ın Barcelona'nın Uruguaylı yıldızından yaklaşık bir hafta önce havalimanında olduğunu duyurmuştu.

La Reppubblica'nın açıklama üzerine hazırladığı haber için açıklamalarda bulunan bir havalimanı çalışanı, Başbakan Johnson'ın 11 Eylül'de San Francsco d’Assisi'ye indiğini ifade etti.

Britanya Başbakanlığı bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Johnson daha önce de 2018'de dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde gizlice Perugia'ya gitmiş ve San Francesco d’Assisi Havalimanı'nda görüntülenmişti. Yolcular, Johnson'ın "önceki gece üzerindeki kıyafetlerle uyumuş gibi gözüktüğünü" söylemişti.

Daha sonra Johnson'ın İtalyan milyarder Evgeny Lebedev'in restore ettiği kalede konuk olduğu ortaya çıkmıştı. Lebedev'in bu kalede büyük partiler verdiği biliniyordu. Fotoğraflar, Johnson'a polisin eşlik etmediğine işaret ediyordu.