Britanya, Brexit sonrası Avustralya'yla serbest ticaret anlaşmasına vardı

Britanya, Brexit sonrası Avustralya'la serbest ticaret anlaşması yapıldığını duyurdu.

Avustralya Ticaret Bakanı, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın iki ülke arasındaki ticaret anlaşması için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan, yaptığı açıklamada "İki Başbakan dün akşam Londra'da olumlu bir toplantı gerçekleştirdi ve Serbest Ticaret Anlaşması üzerindeki meseleleri çözdü" dedi.

Britanya, Brexit sonrası çeşitli ülkelerle ticaret anlaşmaları yapmayı amaçlıyor.