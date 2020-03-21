Britanya basınında 25'ten fazla gazete aynı manşetle basıldı

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Britanya'da onlarca yerel yayın yapan gazete, Koronavirüs salgını sırasında okuyucularıyla dayanışmayı güçlendirmek adına aynı manşetle basıldı.

Archant, Reach, JPI Media, Newsquest ve Iliffe medya gruplarına ait gazeteler, "Siz tek başınıza olduğunuzda biz de sizinle oradayız" manşetiyle okuyucularına ulaştı.

#ThereForYou kampanyaya katılan tüm gazeteler, "güvenilir bir şekilde yayın yapmaya devam edeceklerine" dair söz verdi.

Archant yöneticilerinden Matt Kelly, "Bölgesel gazeteler mahallelerimizin temel taşlarındandır. Yıllardır öyleler, iyi zamanlarda da oldular kötü zamanlarda da. İşimizi en iyi toplumumuz şu anda olduğu gibi bize ihtiyaç duyduğunda yapıyoruz" dedi.

USA Today'e konuşan Newquest editöryal geliştirme direktörü Toby Granville, salgın günlerinde halka güvenilir haber ulaştırmanın "hayati" önemde olduğunu ifade etti.