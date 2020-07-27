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Dünya

Britanya Başbakanı obeziteyle mücadelede kendi hikâyesini anlattı: Koronavirüs'e yakalandığımda fazla kiloluydum

27 Temmuz 2020 16:17

Britanya Başbakanı Boris Johnson, obeziteye karşı başlatılan mücadele hakkında yaptığı açıklamalarda yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) yakalandığı süreçte fazla kilolu olduğu için sıkıntı çektiğini söyledi.

Twitter hesabından bir video paylaşarak Britanya’nın obeziteyle mücadele kararı hakkında konuşan Johnson “Yıllar boyunca kilo vermek istedim. Kilomla ilgili sorunlar yaşadım” dedi.

Koronavirüs’e yakalandığında fazla kilolu olduğunu söyleyen Johnson yoğun bakıma girmek zorunda kaldığını anlattı. Johnson iyileştikten sonra her gün köpeğiyle yürüyüşe çıktığını, sağlıklı yaşamaya başladığını söyledi.

Britanya’da yetişkinlerin yüzde 63’ünün sağlıklı kilolarından yüksek kiloda olduğu belirlendi. Hükûmet, özellikle pandemi döneminde aşırı kilolu bireylerin daha yüksek risk grubunda olduğunu belirterek harekete geçti.

Açıklanan yeni kampanyayla fazla kilosu olanların en az 2.5 kilo vermesi hedefleniyor. Alınacak önlemler arasında fiziksel aktiviteye teşvik, fast-food ürünlerinin tanıtımına sınırlama gibi adımlar yer alıyor.

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