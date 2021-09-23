Britanya Başbakanı'ndan iklim krizi mesajı: Dünya ergen gibi davranmayı bırakmalı

Britanya Başbakanı Boris Johnson, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 40 gün sonra düzenlenecek Cop26 için dünya liderlerine “insanlık için dönüm noktası” mesajı verdi. Johnson, dünyanın iklim krizi karşısında “16 yaşında bir çocuk gibi” davrandığını söyleyerek, büyüme çağrısı yaptı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Johnson, New York’ta yaptığı konuşmada iklim krizine özel dikkat çekti.

Johnson, “Bizim için bilim insanlarının uyarılarını dinleme zamanı geldi. Umutsuz bilim insanlarının haklı çıkma örneğini görmek istiyorsanız Coivd’e bakın” dedi. “Dünya yokedilebilir bir oyuncak değildir” diye vurgulayan Johnson, insanlığı 16 yaşında bir çocuğa benzetti:

“Araba kullanmayı bildiğimiz, içki dolabının kilidini açabildiğimiz, yani ciddi sonuçlar doğurabilecek çok sayıda aktiviteyi yapabildiğimiz yaşa geldik. Bir başkasının dağıttığımızı toplayacağını sanıyoruz”

Johnson,sözlerine şöyle devam etti: “Dostlarım, insanlığın ergenliği sona erdi. Kolektif olarak büyümeliyiz”

Britanya, kendi ev sahipliğinde gerçekleşecek Birleşmiş Miletler İklim Konferansı öncesi daha fazla ülkenin iklim finansmanı konusunda ilerlemesi çağrısı yapıyor.

Glasgow’da gerçekleşecek Cop26 Başkanı Alok Sharma da Johnson’la New York’a giderek çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.