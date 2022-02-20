Britanya Başbakanı Johnson: Rusya, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın "1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planladığını" söyledi.

BBC'ye konuşan Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna başkenti Kiev'i çevreleyecek bir işgale hazırlandığına ilişkin istihbarat raporları olduğunu söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda BBC'ye mülakat veren Johnson, Rusya'nın işgalinin "yakın olup olmadığına" ilişkin soruya "Korkarım ki kanıtlar bunu gösteriyor" dedi. Johnson, Rusya'nın "1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planladığını" iddia etti.

Taraflar bu hafta birbirini karşılıklı olarak Minsk Anlaşması'nın getirdiği ateşkesi ihlal etmekle ve havan topu atmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda durumun "kötüleştiğini" söyledi.