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Dünya

Britanya Başbakanı Johnson polis gibi giyinip uyuşturucu baskınlarını izledi

07 Aralık 2021 08:07

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, hükümetin uyuşturucu ile mücadelesine dair bir mesaj vermek için bir polis gibi giyinerek polis operasyonlarına katıldı. 

Liverpool polisinin "Operation Toxic" kapsamında yaptığı baskınları izleyen Johnson, sosyal medyada da gündem oldu.

Johnson; kravat ve gömleğinin üzerine çelik yelek, polis ceketi ve polis beresi giydi.

Britanya'da hükümetin Noel partileri yapılmaması için yönerge verdikten sonra Başbakanlık'ın partiler düzenlediği iddiaları tepki çekmişti. 

 

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