Britanya Başbakanı Johnson, Noel'den sonra 'tamamen normale dönülebileceğini' düşünüyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkenin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra "tamamen normale dönebileceği" tarih üzerine konuştu. Noel'den sonra tamamen normale dönülebileceğini düşünen Johnson, bir daha ulusal çapta tecrit önlemi almak istemediğini söyledi.

The Sunday Telegraph gazetesine konuşan Johnson, Noel'de "büyük ölçüde normale dönmeyi" umduğunu kaydeden Johnson, bundan sonraki süreçte gerek duyulması halinde "yerel düzeyde" karantina kararları alabileceklerini vurguladı.

Johnson, tüm ülkeyi kapsayan karantina uygulamasını "nükleer caydırıcılığa" benzeterek, "Kesinlikle kullanmak istemiyorum ve kullanma durumunda olacağımızı da sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Covid-19 nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü Britanya, can kaybı bakımından Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.