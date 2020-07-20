Britanya Başbakanı Johnson: Keşke "Koronavirüs aşısı bulunacağına yüzde yüz eminiz" diyebilseydim

Britanya Başbakanı Boris Johnson, bu yılın sonuna kadar Koronavirüs'e karşı başarılı bir aşı geliştirilebileceğine dair bir söz veremeyeceğini söyledi. Johnson, “Henüz o aşamaya gelmedik” dedi. Bu arada Britanya hükûmeti, henüz test aşamasında olan aşılar için Alman, Amerikan ve Fransız ilaç şirketleriyle toplam 90 milyon dozluk anlaşmalar yaptı.

Aşının, yıl sonuna kadar bulunamayabileceğini vurgulayan Johnson, “Bu yıl ya da gelecek yıl, bir aşı elde edeceğimizden yüzde 100 emin olduğumu söylemek, ne yazık ki, sadece bir abartı. Henüz o aşamaya gelmedik” dedi.

İlaç firması AstraZeneca tarafından desteklenen aşı çalışmaları hakkında 15 Temmuz’da bir değerlendirmede bulunan İngiliz televizyon kanalı ITV'nin editörlerinden Robert Peston, “Olumlu haberler en kısa zamanda (belki yarın) duyurulabilir” demişti.

İnsanlar üzerinde Faz 3 denemelerine başlanan bu aşı adayının daha önce 8 bin kişi üzerinde denendiği ve olumlu sonuç alındığı açıklanmıştı.

90 milyon potansiyel aşı siparişi

Britanya'da hükûmet, Koronavirüs'e karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşılardan 90 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldığını duyurdu.