Britanya Başbakanı Johnson'ın danışmanı, ırkçı makalelerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti

T24 Dış haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanlarından Andrew Sabisky'nin ırk ve zekâ arasında bağlantı kuran açıklamaları tepki çekti. Başbakanlık, Sabisky'nin ırkçı düşüncelerini paylaşıp paylaşmadığı konusunda baskı görürken Sabisky görevinden istifa etme kararı aldı.

Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings tarafından danışmanlık görevine getirilen Andrew Sabisky'nin IQ ve ırk arasında ilişki kuran ve hak talep eden davacıların çocuk sayılarının az olması gerektiğini öne süren eski makaleleri ortaya çıktı.

Sabisky'nin görüşleri milletvekilleri ve medyanın tepkisini çekerken Muhafazakâr Parti de 10 Numara'nın atanmış Sabisky'nin yanında durmasından hoşnutsuzluk duydu. Tepkilerin ardından hükümet yanında dursa da Sabisky görevinden istifa kararı aldı.

27 yaşındaki Sabisky'nin tepki çeken açıklamaları arasında "ırklar arası ciddi zekâ farklılıkları olduğu" görüşü bulunuyordu. Sabisky, hükümetlerin göç sistemlerini bu bağlantıya göre belirlemesi gerektiğini öne sürmüştü. Sabisky bir başka yazısında ise siyahların beyazlardan daha düşük IQ'su olduğu sözlerini sarf etmişti.

"Johnson da mı aynı görüşleri paylaşıyor?"

Sabisky istifayı şu tweetle duyurdu: "Medyanın internette yayılan eski yazılarıma yönelik histerisi delice ama hükümete dikkatin dağılmaması için yardımcı olmak istedim. Buna bağlı olarak görevimden istifa etmeye karar verdim. Umarım 10 Numara iyi jeopolitik öngörülere sahip daha çok insan işe alır ve medya seçici alıntılar yapmayı bırakır"

Sabisky'nin eski yazıları ortaya çıkmasının ardından Başbakanlık Sözcüsü muhabirlerin "Boris Johnson da Sabisky ile aynı görüşleri mi paylaşıyor?" şeklinde 30 defa sorduğu soruları reddetmişti.

Sabisky'nin istifası kendisini atayan Cummings için bir yenilgi olarak görülüyor. Başdanışman Cummings'in hükümetteki rolü bazı Maliye Bakanı Sajid Javid'in görevini bırakmasına neden olmuştu.