Britanya Başbakanı Johnson'ın babası hükûmetin tavsiyesini dinlemedi; Yunanistan'a seyahat etti

Britanya'da hükûmetin zaruri görülmeyen uluslararası seyahatlerden kaçınılması tavsiyesi hâlâ geçerliliğini korurken, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson Yunanistan'a uçtu.

Yunan hükûmeti yetkilileri Stanley Johnson'ın Bulgaristan üzerinden ülkeye girdiğini yaptıkları açıklamalarla doğruladı.

Stanley Johnson, yazlık evinin bulunduğu ülkenin kuzey bölgesi Pelion'a gitti. Yunan yetkililer, Johnson'ın ülkeye seyahatinde herhangi bir 'uygunsuz durumun' olmadığını ifade etti.

Stanley Johnson Instagram hesabından da yüz maskeli bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Johnson'ın havalimanında olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Johnson uçaktan iki video da paylaştı. Birinin altına "Bu akşam Atina'ya varıyorum" yazdı.

İngiliz The Daily Mail gazetesi, Johnson'ın "Kiralık ev sezonu yaklaşırken evimin Covid'den korunaklı hale gelmesini sağlamak için zaruri iş amaçlı seyahat ettim" dediğini aktardı.

Yunan hükûmeti sözcüsü Stelios Petsassaid, "İngiltere ve İsveç'ten doğrudan uçuşları 15 Temmuz'a kadar yasakladık. Ama bir vatandaş Yunanistan'a başka bir yolla gelirse tabii ki ülkeye girebilir" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, babasının seyahatiyle ilgili şimdilik bir açıklama yapmadı.