Britanya Başbakanı Johnson: Filyasyon ekipleri uzun süredir siyasi rakiplerimin başarmak istediği şeyi başarıp beni ev hapsine soktu

T24 Dış Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas kurduğu için geçen hafta kendini karantinaya alan Britanya Başbakanı Boris Johnson, "Filyasyon ekipleri uzun süredir siyasi rakiplerimin başarmak istediği şeyi başarıp beni ev hapsine soktu" dedi.

Johnson, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla takipçilerini durumu hakkında bilgilendirdi.

Kendisi gibi karantinada olanlara düzenlemelere uyma çağrısında bulunan Johnson, "Yaptığınız şey çok önemli. Bulaş zincirini böyle kıracağız" diye konuştu

Britanya Ulusal Sağlık siteminin çok iyi işi çıkardığını belirten Johnson, esprili bir şekilde "Onların filyasyon ekipleri uzun süredir siyasi rakiplerimin başarmak istediği şeyi başarıp beni ev hapsine soktu" dedi.

Johnson, başbakanlık konutundaki ofisinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.