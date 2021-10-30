Britanya Başbakanı Johnson'dan Kraliçe'nin sağlık durumu hakkında açıklama: Formu çok iyi

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, doktorları tarafından iki ay dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe Elizabeth'in "formunun çok iyi olduğunu" belirtti.

Çarşamba günü Kraliçe ile haftalık görüşmesini gerçekleştiren Johnson, Channel 4'a yaptığı açıklamada, "Majesteleri ile konuştum ve formu çok iyi" dedi.

Johnson, "Sadece doktorlarının tavsiyesini dinleyip biraz dinlenmesi lazım. Bence önemli olan bu. Tüm ülkenin onun iyi olmasını istediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kraliçe'nin birkaç ziyaretini iptal edip ardından hastanede bir gece geçirmesi, sağlık durumu hakkında endişelere sebep olmuştu.

Buckingham Sarayı'ndan bugün yapılan açıklamada 95 yaşındaki Kraliçe'nin bu süre içinde internet üzerinden yapılacak görüşmeler gibi hafif görevler gerçekleştirebileceğini ifade edildi.

Açıklamada Kraliçe'nin 14 Kasım'da 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anıldığı Anma Günü törenlerine katılmak istediği ifade edildi.