Britanya Başbakanı Johnson'dan heykel tepkisi: Olandan daha başka bir tarihimiz varmış gibi davranamayız

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Britanya'da "Black Lives Matter" (BLM- Siyah Canlar Kıymetlidir) eylemlerinde "ırkçı" olarak nitelendirilen kişilerin heykelleri tahrip edilirken Başbakan Boris Johnson, bu heykellerin kaldırılmasına karşı çıktı.

Johnson, Twitter üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımda, "Geçmişimizi değiştiremeyiz veya sansürleyemeyiz. Olandan daha başka bir tarihimiz varmış gibi davranamayız. Şehir ve kasabalarımızdaki heykeller bizden önceki jenerasyonlar tarafından koyuldu" yazdı.

Başbakan, heykellerin risk altında olmasının "absürt ve utanç verici olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Londra'nın Parlamento Meydanı'ndaki Cenatoph Anıtı ve Winston Churchill'in heykeli saldırıya uğramıştı. Ayrıca köle taciri Edward Colston'un heykeli de protestocular tarafından sökülüp suya atılmıştı.

Johnson, "Churchill'in Parlamento Meydanı'ndaki heykeli onun ülkesini ve tüm Avrupa'yı faşizm ve ırkçı tiranlığın pençesinden kurtarmasına adanmıştır" ifadelerini kullandı.

Britanya lideri, Churchill ile ilgili olarak, "Evet bazen bugün asla kabul etmeyeceğimiz şeyler söylerdi, ancak o bir kahramandı ve bir anıtı hak ediyor" dedi.

Johnson, "Yapılacak tek sorumlu hamle bu eylemlerden kaçınmaktır" tavsiyesinde bulundu.