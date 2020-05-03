Britanya Başbakanı Johnson, Covid-19 tedavisi gördüğü günleri anlattı: Ölümümün nasıl duyurulacağı konuşuluyordu

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü günleri ilk kez anlattı. Başbakan Johnson, yoğun bakımda geçirdiği günlerş anlatırken, "Doktorlar her ihtimali değerlerlendiriyordu, ölümünün nasıl duyurulacağı konuşuldu" dedi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Koronavirüs'ü atlatan Başbakan Johnson, hastanede geçirdiği günleri anlattı. Koronavirüs tanısı konulduktan sonra evde tedavi olurken durumu kötüleşerek hastaneye kaldırılan Johnson, "Neden iyileşmediğimi anlamıyordum, birkaç gün içinde durumumun daha da kötüleşmesine şaşırdım. İnkâr hâlinde olsam da doktorları beni hastaneye gitmeye zorlamakta haklılardı" dedi.

Kendisine "litrelerce oksijen" verildiğini söyleyen Johnson, doktorların durumun kötüye gitmesi durumunda her türlü senaryoya hazırlık yaptığını söyledi. Johnson, hayatını kaybettiği durumda bunun nasıl duyurulacağına bile hazırlık yapıldığını söyledi ve ekledi: "Stalin'in ölümü' tarzı bir stratejileri vardı.

Johnson, hastanede geçirdiği günler boyunca kendiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ederek "Benimle ilgilenen doktor ve hemşireler sayesinde iyileştim, gerçekten çok büyük fark yarattılar" dedi.