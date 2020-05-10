Britanya Başbakanı Johnson: Kısıtlamaları kaldırmıyoruz ama değiştirmenin ilk adımlarını atıyoruz

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların hafifletilmesiyle ilgili hazırlanan planı açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Johnson, bugün yayımlanan açıklamasında, Britanya'nın bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını gösteren R0 katsayısını yakından takip etmeye devam edeceğini ve bu sayıyı 1'in altında tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Johnson, evden çalışabilenlerin evden çalışmaya devam etmeleri gerektiğini ve işe de ancak zorunda olunduğu zamanlarda gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle inşaat ve imalat sektöründe evden çalışması mümkün olmayanların ise "işe geri dönmeye teşvik edildiklerini" sözlerine ekleyen Johnson, beş kademeden oluşan bir alarm düzeyi belirlediklerini ve Britanya'nın şu an en ciddi alarm düzeyinin bir altı olan 4'ten 3'e doğru ilerlemekte olduğunu söyledi.

Johnson, haziran ayı başına kadar R sayısının takip edilmeye devam edileceğini ve bu tarihten sonra yapılacak değerlendirmelere göre, dükkan ve okulların kademeli bir şekilde açılabileceğini belirterek, restoran, kafe ve bar gibi yerlerin ise en erken Temmuz ayında açılabileceğini ifade etti.

Britanya Başbakanı, ülkeye havayoluyla gelenlere yakın bir zamanda karantina uygulanmaya başlanacağını vurguladı.