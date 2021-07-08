Britanya Başbakanı Johnson: Afganistan'daki askerlerimizin çoğu geri döndü

T24 Dış Haberler

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'da görev yapan Britanyalı askerlerin çoğunun ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Parlamento'da açıklamalarda bulunan Johnson, ''NATO misyonunda görev alan tüm Britanya askerleri şimdi evlerine dönüyor'' dedi.

Britanya lideri, ''Belli nedenlerden dolayı ayrılış takvimimizi tamamen açıklamayacağım, ancak Parlamento'ya personelimizin çoğunun ayrıldığını söyleyebilirim'' diye konuştu.

Britanya güçleri Afganistan'a 11 Eylül saldırılarından sonra 2001'de gönderilmişti ve 2014'de kadar savaşta önemli bir rol oynadı. Afganistan'da 457 Britanya askeri hayatını kaybetti.

ABD de güçlerinin yüzde 90'ını ülkeden çektiğini açıkladı. Son tarih olarak 11 Eylül 2021 belirlenmişti.