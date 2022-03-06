Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı dünya liderlerine altı adımlı plan sundu

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, The New York Times gazetesine yazdığı makalede, dünya liderlerine Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı atılabilecek altı adım sıraladı.
Britanya Başbakanı Boris Johnson, The New York Times'daki makalesinde "Yargıcımız geleceği tarihçileri değil, Ukrayna halkı olacak" dedi.
Johnson, hızla NATO ülkelerindeki savunmanın güçlendirilmesini de içeren altı adımlı plan sıraladı.
Johnson'ın planındaki adımlar şöyle:
- Dünya liderleri, Ukrayna için "uluslararası insani koalisyon" eyleme geçirmeli.
- Dünya liderleri aynı zamanda Ukrayna'nın kendin savunma çabalarına destek sağlamalı.
- Rusya'ya yönelik ekonomik baskı artırılmalı.
- Uluslararası toplum, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini meşrulaştırmasına direnmeli.
- Savaşa karşı diplomatik çözümler sürdürülmeli ancak Ukrayna'nın meşru hükümeti bunun tam bir parçası olmalı.
- NATO ülkeleri arasında güvenlik ve savunmanın güçlendirilmesi için hızlı bir kampanya olmalı.
Britanya Başbakanı bu hafta Ukrayna'dan mülteci akınını karşılayan Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya liderleriyle de görüşecek.