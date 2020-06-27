Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs krizini yönetme süreci dizi oluyor

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Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecini idare etmene şekli dizi oluyor.

Dizinin yapımında '24 Saat Parti İnsanları' filminin Bafta ödüllü yönetmeni Michael Winterbottom ve 'True Detective' dizisinin prodüksiyon şirketi Passenger beraber çalışacak.

Independent'ın aktardığına göre dram türü dizide Johnson'ın süreçte yaptığı hamleler konu alınacak. Dizinin bazı bölümleri Johnson'ın yeni tip Koronavirüs kaptıktan sonra hastaneye kaldırılmasını ve orada geçirdiği günleri de anlatacak.

Passenger'dan Richard Brown, dizinin konu alacağı olaylarla ilgili olarak, "Bu hikaye gerçeklerin bazen kurgudan daha ilginç olabileceğini gösteriyor" dedi.

Diziye The Sunday Times'ın siyaset editörü Tim Shipman danışmanlık yapacak.

Johnson hükûmeti, salgın sürecinde yaptığı hamleler sebebiyle sıkça eleştirildi.