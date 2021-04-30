Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın cep numarası 15 yıldır internetteymiş

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın kişisel cep telefonu numarasının internette 15 yıldır erişilebilir olduğu ortaya çıktı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Peter Ricketts, Boris Johnson'ın dijital güvenliğinin daha güçlü olması gerektiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, 2006 yılında bir düşünce kuruluşu tarafından internette yayılan Başbakan Johnson'ın telefon numarasının, aradan 15 yıl geçmesine rağmen çevrim içi ortamda hala erişilebilir olduğu ve bilindiği ortaya çıktı.

BBC'nin numarayı birkaç kez aradığı ancak ulaşamadığı belirtildi. Aktarılana göre, söz konusu numaraya sadece yazılı mesaj gönderme seçeneği bulunuyor.