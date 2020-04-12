Britanya Başbakanı Boris Johnson'dan sağlık çalışanlarına: Onlara hayatımı borçluyum

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Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanıp yoğun bakımda 3 gün geçiren Britanya Başbakanı Boris Johnson, hastane çalışanlarına teşekkür notu yolladı. Johnson, "Onlara hayatımı borçluyum" dedi.

Başbakan Johnson, 1 haftadır süren hastanedeki Koronavirüs tedavi sürecinde ilk kez bir mesaj yolladı. Boris Johnson, geçen hafta hastaneye kaldırılmış, bir gün sonra ise yoğun bakıma alınmıştı.

Johnson'ın yoğun bakımda 3 gece geçirdiği ve bu süreçte oksijen desteği aldığı belirtildi. Perşembe akşamı yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson'ın Sözcüsü Başbakan'ın kısa yürüyüşler yapabildiğini, durumunun iyiye gittiğini söyledi.