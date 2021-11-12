Britanya askerlerinin Afganistan cinayetleri dosyası Yüksek Mahkeme'de

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Britanya'da Yüksek Mahkeme'ye, üst düzey askeri yetkililerin Britanya askerinin Afganistan'da bazı tutukluları infaz ettiği ile ilgili kanıtları yok ettiği söylendi.

Savunma Bakanlığı dökümanlarına göre Birleşik Krallık Özel Kuvvetleri komutanları, askerlerinin silahsız ve tehdit oluşturmayan Afganları öldürdüğünden şüpheleniyordu.

Belgelere göre, yetkililer, suçlamaları gizli tuttu ve durumu Kraliyet Askeri Polisi'ne bildirmedi.

Savunma Bakanlığı, bu kanıtların yeni olmadığını ve zaten incelendiğini ifade etti. Yüksek Mahkeme, soruşturma sürecinin doğru şekilde işleyip işlemediğini inceliyor.

Davayı açan Seyfullah isimli Afgan vatandaşı, ailesinin 4 üyesinin 16 Şubat 2011'de öldürüldüğünü iddia ediyor.

Dökümanlar, 7 Afganın 7 Şubat 2011'de yapılan bir baskında, 8 kişinin de aynı Özel Kuvvetler ekibi tarafından 2 gün sonra öldürüldüğünü ifade ediyordu.

Kayıtlara göre 12'den fazla tutuklu, binaları aramaya yardımcı olmaları için götürüldükten sonra öldürüldü. Britanyalı askerler, bu kişilerin gizli silahlara ulaşmaya çalışırken öldürüldüğünü öne sürmüştü.