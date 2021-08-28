Britanya: Afganistan'dan sivil tahliye etme görevimizi bugün bitireceğiz

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Britanya Genelkurmay Başkanı General Nick Carter, Britanya askerlerinin Afganistan'dan sivilleri tahliye etme görevini bugün bitireceğini bildirdi.

BBC'ye konuşan Carter, "Tahliyenin sonuna yaklaşıyoruz, bugün boyunca devam edeceğiz. Daha sonra kalan uçaklarla askerlerimizi eve getirmemiz gerekecek" dedi.

"Herkesi tahliye edemedik. Bu kalbimizi kırıyor" diyen General Carter, "Sahada vermemiz gereken çok zorlu kararlar oldu" dite konuştu.

Carter, Afganistan'dan Britanya'ya sivil tahliye uçuşlarının sürdüğünü, ancak artık "sayılarının çok azaldığını" ifade etti.

Britanya Genelkurmay Başkanı, tahliyenin son aşamalarının plana uygun gittiğini bildirdi.