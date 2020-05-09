Britanya, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75.yıl dönümünde deşifre ettiği son Nazi mesajlarını yayımladı

T24 Dış Haberler

İkinci Dünya Savaşı’nın bitişi ve Nazi Almanyası'nın yıkılışının 75. yıldönümü sebebiyle Britanya, savaşın son günlerinde Nazi kuvvetlerinin kullandığı iletişim ağından deşifre edilen bazı mesajları yayımladı.

Birleşik Krallık istihbarat kurumları ve Hükûmet İletişim Karagahı (GCHQ) tarafından yayımlanan mesajda Alman bir teğmenin, Britanya kuvvetlerine teslim olmadan önce diğer askerlere söylediği son sözleri içeriyor.

GCHQ tarihçisi Tony Cormer, "Bu tür metinler bize savaş makinesinin arkasındaki gerçek insanlara bakabilmemiz için ufak bir pencere açıyor" dedi.

Britanya güçlerinin deşifre ettiği 7 Mayıs 1945 tarihinde sabah 7.35'te gönderilen radyo mesajında Kunkel isimli bir teğmen, "Britanya askerleri 6 Mayıs saat 14'te Cuchaven'a girdi. Şimdiden itibaren radyo trafiği kesilecek. Hepinize iyi dileklerimi sunuyorum. Hattı sonsuz kadar kapıyorum, hoşçakalın" diyor.

Yayınlanan bir başka deşifre edilmiş radyo mesajında da Danimarka kıyısında konumlanmış bir askerin sigara istediği ve başka bir Nazi askerinin ona "Burada sigara yok" dediği duyuluyor.