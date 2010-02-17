T24 - İngiltere'de müzik dünyasının en önemli ve prestijli müzik ödülleri olarak kabul edilen Brit ödülleri sahiplerini buldu. Geceye, en iyi uluslararası kadın sanatçı, en iyi uluslararası çıkış yapan sanatçı ve en iyi uluslararası albüm kategorisinde aldığı üç daldaki ödüllerle Lady Gaga damgasını vurdu. Lady Gaga aday olduğu tüm dallarda aldığı ödüllerin yanı sıra, ilginç kıyafetiylede dikkati çekti. FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ:
2010 Brit ödüllerinin kategorileri ve sahipleri ise şöyle:
En İyi Erkek Solo Sanatçısı: Dizzee Rascal
En İyi Kadın Solo Sanatçısı: Lily Allen
En İyi Çıkış Yapan: JLS grubu
En İyi Grup: Kasabian
En İyi Albüm: Florence and The Machine- Lungs
En İyi Single: JLS-Beat Again
30 Yılın En İyi Performansı: Spice Girls- Wannebe- Who Do You Think You Are (1997)
30 Yılın En İyi Albümü: Oasis- ( What's the story), Morning Glory
En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçısı: Jay-Z
En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçısı: Lady Gaga
En İyi Uluslararası Çıkış Yapan: Lady Gaga
En İyi Uluslararası Albüm: Lady Gaga-The Fame
En İyi İngiliz Müzik Yapımcısı: Paul Epworth
Gecede ayrıca Robbie Williams'a müziğe yaptığı katkıdan dolayı ödül verilirken, Prens Harry'nin de Brit ödüllerinin İngiltere için önemini anlattığı kısa mesaj yayımlandı.