Brit ödülleri sahiplerini buldu

T24 -

En İyi Erkek Solo Sanatçısı: Dizzee RascalEn İyi Kadın Solo Sanatçısı: Lily AllenEn İyi Çıkış Yapan: JLS grubuEn İyi Grup: KasabianEn İyi Albüm: Florence and The Machine- LungsEn İyi Single: JLS-Beat Again30 Yılın En İyi Performansı: Spice Girls- Wannebe- Who Do You Think You Are (1997)30 Yılın En İyi Albümü: Oasis- ( What's the story), Morning GloryEn İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçısı: Jay-ZEn İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçısı: Lady GagaEn İyi Uluslararası Çıkış Yapan: Lady GagaEn İyi Uluslararası Albüm: Lady Gaga-The FameEn İyi İngiliz Müzik Yapımcısı: Paul EpworthGecede ayrıca Robbie Williams'a müziğe yaptığı katkıdan dolayı ödül verilirken, Prens Harry'nin de Brit ödüllerinin İngiltere için önemini anlattığı kısa mesaj yayımlandı.